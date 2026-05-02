La devastazione dopo l' incendio | ecco cosa rimane dell' ex discoteca distrutta dalle fiamme

Da ravennatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio ha interessato l’ex discoteca Gufo-Burrocacao a Brisighella, provocando danni ingenti. Le fiamme hanno provocato la totale distruzione della struttura, lasciando dietro di sé macerie e detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio.

Una scena disastrosa è quella che rimane all'indomani dell'incendio scoppiato nella notte fra venerdì e sabato all'ex discoteca Gufo-Burrocacao di Brisighella. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco sul luogo del rogo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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