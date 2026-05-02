La devastazione dopo l' incendio | ecco cosa rimane dell' ex discoteca distrutta dalle fiamme

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio ha interessato l’ex discoteca Gufo-Burrocacao a Brisighella, provocando danni ingenti. Le fiamme hanno provocato la totale distruzione della struttura, lasciando dietro di sé macerie e detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio.

Una scena disastrosa è quella che rimane all'indomani dell'incendio scoppiato nella notte fra venerdì e sabato all'ex discoteca Gufo-Burrocacao di Brisighella. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco sul luogo del rogo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Incendio ad Eboli, auto distrutta dalle fiamme: si indagaMomenti di tensione, la scorsa notte, nel rione Paterno ad Eboli, dove un’automobile (Lancia Delta) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme... Incendio nel quartiere Regio Parco a Torino: auto distrutta dalle fiammeNella notte di mercoledì 11 febbraio un’auto è rimasta distrutta dalle fiamme nel quartiere Regio Parco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Incendio monte Faeta, camera car lungo le pendici bruciate; L’accesso all’acqua usato come arma contro i palestinesi; Danni ambientali e pratiche controverse. Chi è Venture global, partner strategico di Eni. La devastazione dopo l'incendio: ecco cosa rimane dell'ex discoteca distrutta dalle fiammeProseguono le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco dopo il tremendo incendio al locale: si punta a consolidare le parti pericolanti ... ravennatoday.it Libano, dopo il cessate il fuoco si contano i danni: la devastazione nel villaggio di DebbineDal massacro di Sabra e Chatila alle operazioni militari di oggi. Con la normalizzazione della guerra scompare la reazione civile ... lastampa.it Scelte urbanistiche contraddittorie: dopo la devastazione del Territorio causata dal "nuovo" centro Iperal il Comune di Giussano aderisce al percorso per l'istituzione del Parco Regionale del Seveso pur essendo un comune appartenente alla Valle del Lambro. - facebook.com facebook