Incendio nel quartiere Regio Parco a Torino | auto distrutta dalle fiamme

Nella notte di mercoledì un incendio ha distrutto un’auto nel quartiere Regio Parco a Torino. Le fiamme si sono propagate rapidamente, riducendo l’auto in cenere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per capire cosa abbia causato l’incendio. Nessuno è rimasto ferito. La zona resta sotto controllo mentre gli inquirenti cercano di chiarire i dettagli dell’accaduto.

Nella notte di mercoledì 11 febbraio un'auto è rimasta distrutta dalle fiamme nel quartiere Regio Parco. L'incendio è divampato intorno alle 3 in via Cravero. Tempestivamente sul posto è giunto il personale dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere le fiamme, cercando di ripristinare la sicurezza dovuta. Ne dà notizia Verangela Marino: "Un'altra auto è stata data alle fiamme, chissà da chi. Ancora una notte di panico e terrore in questo quartiere, che continua a essere oggetto di continui malesseri e problemi di ordine e sicurezza pubblica. Come capogruppo di Fratelli d'Italia mi chiedo: l'autovettura avrà preso fuoco accidentalmente? Chi sono gli autori di tale reato? Sarà l'ennesimo atto intimidatorio che i soliti individui provano a fare per creare terrore nei tanti cittadini del quartiere Regioparco?".

