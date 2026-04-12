Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Erasmo Genzini. L’attore interpreta Vito: “E’ stato bellissimo calarsi nei suoi panni, è un personaggio che trovo meraviglioso, pieno di sfaccettature, molto interessante. Credo che sia uno dei personaggi per cui il pubblico empatizzerà di più”. L’attore ha rivelato quale aspetto lo ha colpito di più: “Mi ha colpito la sua bontà d’animo, è un ragazzo che nasconde tante fragilità e debolezze dentro la sua corazza. Vito si fa in quattro per aiutare la famiglia, anche economicamente. Gli invidio la sua estrema bontà d’animo, sempre in prima linea per aiutare gli altri”. Leda è la sua ex ma sembra che tra loro la passione sia pronta a riesplodere: “Leda per Vito rappresenta un passato che non è riuscito ancora a superare del tutto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista a Erasmo Genzini: “A Vito invidio la sua bontà d’animo. Leda rappresenta il passato, l’incontro con Roberta cambierà il suo approccio nei confronti degli altri e di se stesso”

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