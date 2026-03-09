Laura Morante da danzatrice moderna ad attrice per colpa di Carmelo Bene

In un pomeriggio al PalabancaEventi, Laura Morante ha incontrato il pubblico nella Sala Corrado Sforza Fogliani. L'attrice, nota per aver iniziato come danzatrice moderna, ha condiviso alcune tappe della sua carriera con Mino Manni che ha condotto l'incontro. Durante l'evento, Morante ha parlato della sua esperienza e del percorso professionale che l'ha portata a diventare una delle attrici italiane più note.