Laura Morante da danzatrice moderna ad attrice per colpa di Carmelo Bene
In un pomeriggio al PalabancaEventi, Laura Morante ha incontrato il pubblico nella Sala Corrado Sforza Fogliani. L'attrice, nota per aver iniziato come danzatrice moderna, ha condiviso alcune tappe della sua carriera con Mino Manni che ha condotto l'incontro. Durante l'evento, Morante ha parlato della sua esperienza e del percorso professionale che l'ha portata a diventare una delle attrici italiane più note.
L’incontro – organizzato in occasione della Festa della donna (omaggio floreale con mimose e tulipani per le signore presenti) – è stato introdotto dal saluto del vicedirettore generale Area crediti della Banca, Lodovico Mazzoni. Look molto sobrio, capelli raccolti sulla nuca, occhiali scuri, Laura Morante ha dapprima ricordato gli esordi a teatro con Carmelo Bene: «Ero molto giovane e facevo la danzatrice (danza moderna); un giorno la mia coreografa mi spedì con una mia collega da Carmelo perché lo voleva invitare a casa sua a bere qualcosa. Nel camerino c’era anche Michelangelo Antonioni. Accettarono l’invito e nel corso della serata feci conoscenza con Bene, che s’incuriosì sentendo il mio cognome. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
