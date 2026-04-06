Corea del Nord la figlia di Kim verso la successione | il ruolo crescente di Kim Ju-ae

In Corea del Nord si osserva un rafforzamento del ruolo di Kim Ju-ae, figlia del leader attuale. Negli ultimi tempi, la presenza pubblica di Kim Ju-ae è aumentata, portando a ipotesi sulla sua possibile futura leadership. La dinamica si inserisce in un contesto in cui si discute sempre più di una successione dinastica e di un possibile passaggio di potere. La figura di Kim Ju-ae diventa sempre più visibile nelle occasioni ufficiali.

In Corea del Nord prende sempre più forma uno scenario che fino a pochi anni fa appariva improbabile: la possibile successione dinastica al femminile. Secondo quanto riportato dall’agenzia sudcoreana Yonhap, citando valutazioni del Servizio nazionale di intelligence (Nis), il leader Kim Jong-un starebbe preparando la figlia Kim Ju-ae a raccogliere la sua eredità politica. Una prospettiva che, se confermata, segnerebbe un passaggio storico in un sistema rigidamente patriarcale come quello nordcoreano, dove il potere è stato finora trasmesso esclusivamente lungo la linea maschile della dinastia Kim. Le apparizioni pubbliche e il messaggio politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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L’agenzia di intelligence della Corea del Sud ha affermato che sarebbe “appropriato” considerare la figlia adolescente, Ju Ae, del leader nordcoreano Kim Jong Un come sua erede: a dichiararlo è stato un parlamentare, dopo l’intervento del direttore del Servi facebook

Cartoline dalla Corea del Nord. Oggi niente missili. x.com