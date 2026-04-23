Sferzata di mons Ferretti all' assassino di Dino | Caino pentiti consegnati alla giustizia
Il vescovo ha rivolto un appello diretto all’uomo sospettato dell’omicidio di Dino Carta, invitandolo a pentirsi e a consegnarsi alle autorità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, in cui ha chiesto che venga fatta giustizia per il delitto. L’episodio ha suscitato attenzione tra la comunità locale, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare il responsabile.
"Caino pentiti, consegnati alla giustizia". Si rivolge direttamente all'assassino di Dino Carta, mons. Giorgio Ferretti, arcivescovo della diocesi di Foggia-Bovino, nell'omelia della messa funebre del giovane personal trainer e volontario in parrocchia, assassinato la sera del 13 aprile, in via.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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