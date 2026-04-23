Sferzata di mons Ferretti all' assassino di Dino | Caino pentiti consegnati alla giustizia

Il vescovo ha rivolto un appello diretto all’uomo sospettato dell’omicidio di Dino Carta, invitandolo a pentirsi e a consegnarsi alle autorità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, in cui ha chiesto che venga fatta giustizia per il delitto. L’episodio ha suscitato attenzione tra la comunità locale, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare il responsabile.