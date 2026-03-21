allarme bomba a sigonella cosa succede nella base militare italiana

Nelle ultime ore, la base militare di Sigonella, situata nel territorio di Lentini, ha vissuto momenti di grande tensione. Un allarme bomba è stato segnalato all’interno della struttura, mentre contemporaneamente è stata avviata una missione di portata internazionale. La situazione ha coinvolto le autorità locali e le forze di sicurezza, che hanno attivato le procedure di emergenza.

Le ultime ore presso la base di Sigonella, nel territorio di Lentini, sono state scandite da una tensione altissima che ha viaggiato su un doppio binario: un allarme di sicurezza interno e una missione strategica di portata globale. Il primo brivido è corso lungo la schiena del personale della base siciliana quando è scattato un allarme bomba per il sospetto di un ordigno occultato in un’automobile. Il protocollo è stato immediato e rigoroso: accesso all’aeroporto blindato, attività sospese e dipendenti invitati a restare nelle proprie postazioni, evitando qualsiasi spostamento all’aperto. Sebbene una nota ufficiale dell’Aeronautica italiana... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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