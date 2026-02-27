L’ex Ilva deve spegnere i forni a Taranto pericoli per la salute

Il Tribunale di Milano ha ordinato lo spegnimento dei forni dell’ex Ilva a Taranto, citando i rischi per la salute delle persone che vivono nelle zone circostanti. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale che evidenzia i pericoli legati all’attività industriale e alle emissioni prodotte dalla grande acciaieria. La questione riguarda la tutela della salute pubblica e la gestione delle aree coinvolte.

La decisione del Tribunale di Milano dovrà esser applicata dal 24 agosto. I sindacati si autoconvocano a Palazzo Chigi. Il ministro Urso: "Siamo preoccupati, la sentenza riscrive le regole del gioco". L'ex Ilva deve spegnere i forni per i pericoli di salute a Taranto. A deciderlo ci ha pensato il Tribunale di Milano mettendo in cima alle motivazioni i rischi per la salute di vivere nelle aree a ridosso della grande fabbrica d'acciaio. Quasi in contemporanea Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, neanche si fosse messa d'accordo con i giudici, avvia le procedure per fermare l'altoforno 4 in linea con le indicazioni del Piano commissariale.