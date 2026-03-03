Tragedia all’ex Ilva di Taranto | operaio precipita da 10 metri e muore due vittime in pochi giorni

Un operaio è morto dopo essere precipitato da oltre dieci metri mentre lavorava in un’area dell’ex Ilva di Taranto. L’incidente si è verificato mentre stava pulendo un nastro trasportatore dell’area Agglomerato, quando la griglia metallica su cui si trovava ha ceduto. È il secondo morto sul lavoro in pochi giorni nello stesso stabilimento.

Loris Costantino: un'altra vittima sul lavoro. Stava pulendo un nastro trasportatore dell'area Agglomerato quando la griglia metallica ha ceduto, facendolo precipitare per oltre 10 metri. Così ha perso la vita Loris Costantino, 36 anni, operaio della ditta Gea Power, impegnata nell'appalto dell' ex Ilva di Taranto. Sposato e padre di due bambini, Costantino è stato subito trasportato in infermeria e poi trasferito d'urgenza all'Ospedale Santissima Annunziata, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni al torace e alle braccia. Un dramma che riapre ferite recenti: il 12 gennaio scorso un altro operaio, Claudio Salamida, 47 anni, aveva perso la vita in circostanze simili, cadendo dal pavimento grigliato di un convertitore dell'acciaieria.