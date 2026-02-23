Calciomercato Juve | svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese Di chi si tratta
Il Galatasaray ha deciso di puntare su Koopmeiners, spingendo per portarlo via dalla Juventus questa estate. La squadra turca ha già avviato i contatti con l'entourage dell’olandese, cercando di convincerlo a trasferirsi. La Juve, nel frattempo, valuta le offerte e prepara le strategie di mercato. La trattativa tra le parti si fa sempre più concreta, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul possibile trasferimento.
Manchester United, è sempre caccia al nuovo allenatore ma.Il primo della lista potrebbe a sorpresa essere depennato! C’è un motivo importante Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano Infortunio Rovella: il centrocampista della Lazio si è operato alla clavicola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Juventus, svolta Theo Hernandez: il terzino pronto ad arrivare in estateSul calciomercato della Juventus si segnala una possibile svolta con l’interesse per Theo Hernandez.
Calciomercato Juve, il club apre a gennaio per la cessione: il centrocampista può risolvere i problemi dei bianconeri. Di chi si trattaLa Juventus si prepara a valutare eventuali cessioni a gennaio, con un centrocampista nel mirino per risolvere alcune criticità di reparto.
CALCIOMERCATO JUVE: RIPRENDONO I CONTATTI
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Juve, non solo Bremer: doppietta di Koopmeiners al Galatasaray e squalifica per Cambiaso.
Juventus, addio Koopmeiners: il sostituto è ingleseLa Juventus potrebbe cedere Koopmeiners nel prossimo calciomercato e andare a prendere il sostituto dall'Inghilterra ... calciomercatonews.com
Quanto guadagna Koopmeiners alla Juventus: l'ingaggio, il contratto e le voci di mercato. Cosa cambia dopo la doppietta al Galatasaray in ChampionsIl centrocampista olandese è il protagonista del playoff dei bianconeri contro il Galatasaray: doppietta in 45 minuti ... calciomercato.com
Calciomercato Juve LIVE Le principali trattative di giornata - facebook.com facebook
#Calciomercato #Juve Intrigo con la #Roma x.com