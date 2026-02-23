Calciomercato Juve | svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese Di chi si tratta

Il Galatasaray ha deciso di puntare su Koopmeiners, spingendo per portarlo via dalla Juventus questa estate. La squadra turca ha già avviato i contatti con l'entourage dell’olandese, cercando di convincerlo a trasferirsi. La Juve, nel frattempo, valuta le offerte e prepara le strategie di mercato. La trattativa tra le parti si fa sempre più concreta, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul possibile trasferimento.

Calciomercato Juventus, svolta Theo Hernandez: il terzino pronto ad arrivare in estateSul calciomercato della Juventus si segnala una possibile svolta con l’interesse per Theo Hernandez.

Calciomercato Juve, il club apre a gennaio per la cessione: il centrocampista può risolvere i problemi dei bianconeri. Di chi si trattaLa Juventus si prepara a valutare eventuali cessioni a gennaio, con un centrocampista nel mirino per risolvere alcune criticità di reparto.

