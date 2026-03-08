Kolo Muani alla Juve | il francese resta il primo nome per l’attacco La richiesta del PSG

Kolo Muani rimane il principale obiettivo dell’attacco per la Juventus, nonostante la richiesta del Paris Saint-Germain. La trattativa tra i club è in corso, con il francese ancora al centro delle discussioni. La società bianconera continua a seguire con attenzione la situazione e cerca di trovare un accordo con il PSG. La situazione resta aperta e in evoluzione.

Kolo Muani alla Juve, Comolli insiste per il francese: ecco cosa manca per la fumata biancadi Redazione JuventusNews24Kolo Muani alla Juve, i bianconeri non mollano il francese.

Kolo Muani alla Juve, non dipende solo dal Tottenham: c’è un altro fattore fondamentale per concretizzare il ritorno a Torino del francesePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Kolo Muani: è il giorno della verità! Addirittura in prestito secco Faticherei a crederci!

Il mancato ritorno di Kolo Muani alla Juventus si sta rivelando un fallimento per tuttiPer praticamente tutta la scorsa estate la Juventus ha trattato col Paris Saint-Germain il ritorno a Torino del centravanti francese Randal Kolo Muani.. tuttomercatoweb.com

Juve, Kolo e non soloJuventus, Kolo Muani torna obiettivo numero uno: il piano per l’estate e il futuro dell’attacco La Juventus non ha mai smesso di pensare a Kolo Muani. tuttojuve.com

Voi siete favorevoli all'eventuale ritorno di Kolo Muani o no Rinnovo di Vlahovic o meno, la Juventus pensa ad un nuovo attaccante per la prossima stagione. David e Openda sono in discussione, così la società bianconera si rifarà sotto per Randal Kolo M - facebook.com facebook

Mercato : Le PSG et la Juventus relancent le dossier Randal Kolo Muani #News x.com