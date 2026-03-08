Kolo Muani Juve è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate | il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli

L’attaccante francese è il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate, e il Paris Saint-Germain ha comunicato il prezzo di vendita. La Juventus ha messo nel mirino il giocatore e sta valutando i prossimi passi per portarlo a Torino. La trattativa tra le parti potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. La richiesta del club francese è stata resa nota pubblicamente.