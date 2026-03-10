Atletico Madrid-Tottenham 17 minuti da incubo per Kinsky | sbaglia due volte e Tudor lo toglie Lui esce in lacrime

Durante la partita tra Atletico Madrid e Tottenham, il portiere ceco Antonin Kinsky, al debutto in questa competizione, ha commesso due errori in 17 minuti di gioco, portando il tecnico a sostituirlo. Kinsky, classe 2003 e mai titolare in Premier League, è uscito dal campo in lacrime, sostituito dall’italiano Vicario. La sua prestazione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Serata da incubo a Madrid per il portiere del Tottenham Antonin Kinsky. Il classe 2003 ceco, mai titolare in Premier League, era stato schierato dall’allenatore Igor Tudor per scelta tecnica al posto dell’italiano Guglielmo Vicario. «È meglio per la squadra», aveva spiegato il tecnico prima della partita. Al suo esordio assoluto in Champions League, però, la partita ha preso subito una piega amara. Kinsky ha commesso due errori pesanti che hanno portato prima all’ 1-0 e poi al 3-0 dell’ Atletico Madrid, mettendo in salita la gara del Tottenham. La sostituzione dopo appena 17 minuti A quel punto Tudor ha deciso di tornare sui suoi passi. Dopo appena 17 minuti di gioco l’allenatore ha richiamato in panchina il giovane portiere ceco, inserendo al suo posto Vicario, storico titolare della formazione londinese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

