Kinsky rompe il silenzio dopo il disastro in Atletico Madrid-Tottenham | Dal sogno all'incubo
Antonin Kinsky commenta il risultato della partita tra Tottenham e Atletico Madrid, definendo la sfida come un passaggio dal sogno all’incubo. Dopo il disastro avvenuto ieri, il giocatore ha deciso di parlare pubblicamente, rompendo il silenzio sulla sconfitta subita dalla sua squadra. La partita ha visto il Tottenham uscire sconfitto, suscitando reazioni e commenti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Antonin Kinsky rompe il silenzio dopo il disastro nella partita di ieri tra il suo Tottenham e l'Atletico Madrid. Il portiere degli Spurs scrive un messaggio sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it
