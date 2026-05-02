Kings League Stallions forza tre | ko i D-Power

Gli Stallions hanno ottenuto una vittoria per 8-5 contro i D-Power in una partita giocata a Milano. L'incontro si è concluso con un totale di tredici reti, dimostrando un ritmo intenso e molte occasioni da rete per entrambe le squadre. La gara si è svolta il 2 maggio 2026, coinvolgendo due formazioni in un match ricco di segnature e di azioni offensive.

Milano, 2 maggio 2026 – Gli Stallions vincono 8-5 contro i D-Power in una sfida ricca di gol e di emozioni. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 2', Colombo porta in vantaggio gli Stallions con una conclusione dal limite dell'area. All'8', il numero 10 raddoppia con un tiro dalla distanza che non lascia scampo al portiere avversario in uscita. Dopo 3', Montaperto cala il tris. Al 14', Montaperto segna ancora con un tiro angolato che aumenta la distanza tra le due squadre. A pochi secondi dall'inizio del 17' (dal 17' al 20' i gol valgono doppio), Adamo segna la quinta rete del match per gli Stallions.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Stallions forza tre: ko i D-Power N3GR1 E Z1NGAR1 CI BATTONO ! Stallions Vs Zebras [The Split 2 EP.1] Notizie correlate Kings League, Boomers in forma Mondiale: Stallions koMilano, 24 aprile 2026 – Finisce 3-5 il match tra i Boomers di Fedez e gli Stallions di Blur. Kings League, Colombo show e vittoria Stallions: ko i Gear 7Milano, 21 marzo – Gli Stallions di Blur conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League contro i Gear 7. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Kings League, gli Stallions vogliono blindare il primato contro i Caesar; Kings League, Boomers in forma Mondiale: Stallions ko; Kings League, il programma della decima giornata e dove vederla. Kings League, Stallions force three: D-Power knockoutThe Stallions they win 8-5 against the D power in a match full of goals and excitement. Every minute, another player enters for each team until it reaches 6 against 6, plus their respective ... sport.quotidiano.net Kings League Lottomatica.sport, in tre hanno centrato il primo obiettivo. E per vivere la finale del torneo con Claudio Marchisio…Oggi si gioca la 10ª giornata del rivoluzionario torneo che offre ai suoi appassionati la possibilità di vincere ricchi premi con il concorso Fan of the Kings Meet the Prince ... tuttosport.com VUOI FARE UN’ESPERIENZA DA KING Iscriviti al Summer Camp ufficiale della Kings League, in collaborazione con Sportland. Questa estate avrai l’opportunità di migliorare tramite sfide e allenamenti per diventare un vero campione! Aperto a bambini - facebook.com facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com