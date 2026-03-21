Kings League Colombo show e vittoria Stallions | ko i Gear 7

Gli Stallions di Blur hanno ottenuto una vittoria contro i Gear 7 nel secondo Split di Kings League, portando a casa la loro seconda vittoria consecutiva. La partita si è svolta a Milano e si è conclusa con il risultato positivo per gli Stallions, mentre i Gear 7 sono stati sconfitti. La sfida ha visto protagonisti i due team in un incontro deciso dagli episodi sul campo.

Milano, 21 marzo – Gli Stallions di Blur conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League contro i Gear 7. La squadra del creatore di contenuti si iscrive alla lotta per il titolo sconfiggendo 8-4 i Pirati di Manuuxo che, invece, cadono un'altra volta dopo il ko della scorsa settimana. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Dopo 33'' di gioco, Colombo porta in vantaggio gli Stallions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Colombo show e vittoria Stallions: ko i Gear 7 Articoli correlati Kings League, gli Stallions di Blur trovano il successo mettendo ko i Circus13 Marzo 2026 – Gli Stallions di Blur conquistano la prima vittoria stagionale in Kings League sconfiggendo i Circus. Kings League: Caesar ko choc, un super Renault fa volare i Gear 7Milano, 6 marzo 2026 – Colpo di scena incredibile alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. STOJKOVIC E IL GOL DI VITTORIA DEGLI STALLIONS DI BLUR #kingsleague Contenuti e approfondimenti su Kings League Temi più discussi: Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 4 in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League, Split 2: Underdogs scatenati, crollo Caesar. Il racconto della seconda giornata; Kings League, Split 2: Underdogs in testa da soli, Viviano sblocca i Caesar. Il racconto della terza giornata; Kings League, tutti gli MVP della terza giornata: il recap. Kings League, Colombo show e vittoria Stallions: ko i Gear 7Milano, 21 marzo – Gli Stallions di Blur conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League contro i Gear 7. La squadra del creatore di contenuti si iscrive alla lotta per ... sport.quotidiano.net Kings League Lottomatica.sport Italy: seconda giornata all'insegna dello show!Chi cerca conferme e chi riscatto: in ogni caso, sarà protagonista lo spettacolo! Riparte oggi, dopo una settimana di sosta, la Kings League Lottomatica.sport Italy, il rivoluzionario torneo di calcio ... tuttosport.com BOMBER D’ECCELLENZA SI SPACCA IL CROCIATO IN KINGS LEAGUE… E ORA CHI PAGA Un colpo durissimo, di quelli che non pesano solo sul campo ma aprono anche interrogativi ben più profondi. I Gear7 di Manuuxo perdono uno dei loro uomini chi facebook Da #fedez a #diletta leotta, tutti i vip in campo per la Kings League: «Se vinco dico basta alla pasta alla norma» x.com