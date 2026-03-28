Antonelli ci ha preso gusto Kimi in pole pure al GP Giappone | Leclerc in seconda fila a Suzuka

Kimi Antonelli ha ottenuto un'altra pole position nella sessione di qualifiche a Suzuka, superando Russell e Piastri. Il pilota italiano di 19 anni si è piazzato in prima posizione, mentre Leclerc si è qualificato in seconda fila e Hamilton si è fermato al sesto posto. Questa è la seconda volta consecutiva che Antonelli si presenta in pole a un Gran Premio di Formula 1.

Kimi Antonelli fa un'altra pole position. Il 19enne pilota italiano regola Russell e Piastri. Quarto Leclerc, solo sesto Hamilton. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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