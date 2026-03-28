Kimi Antonelli da impazzire | pole a Suzuka Verstappen perde la testa | Macchina inguidabile Leclerc 4°

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position anche a Suzuka, confermando il suo successo in Cina e conquistando la seconda in carriera. La gara ha visto anche Verstappen perdere la calma, commentando la sua auto come inguidabile. Leclerc si è classificato quarto, in una giornata caratterizzata da risultati sorprendenti e tensioni tra i piloti.

Kimi Antonelli continua a stupire. Dopo la prima pole position conquistata in Cina, il giovane pilota italiano ha fatto il bis al Gran Premio del Giappone, ottenendo la seconda pole consecutiva in carriera su uno dei circuiti più difficili e prestigiosi del Mondiale.In una qualifica dominata dalla Mercedes, Antonelli ha dimostrato di avere qualcosa in più del compagno di squadra George Russell. Nel Q3 ha stampato un tempo eccezionale di 1:28.778, battendo Russell di tre decimi e mettendo in fila tutti gli avversari. Oscar Piastri si è piazzato terzo con la McLaren, seguito da Charles Leclerc quarto con la Ferrari. Lando Norris e Lewis Hamilton hanno completato le prime tre file. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kimi Antonelli da impazzire: pole a Suzuka. Verstappen perde la testa: "Macchina inguidabile". Leclerc 4° Articoli correlati Leggi anche: Kimi non si ferma, super pole in Giappone davanti a Russell. Leclerc 4°, sfogo Verstappen «Macchina inguidabile» Leggi anche: Antonelli non si ferma più, è super pole in Giappone. Leclerc 4°, Verstappen in crisi «Macchina inguidabile» Kimi Antonelli apologising to Max Verstappen #f1 #maxverstappen #kimiantonelli Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli da Temi più discussi: La prima perla in F1 di Kimi Antonelli, il giornalista Mario Donnini: La sfida più difficile è vinta; Fiorello show a La Pennicanza: da Kimi Antonelli bambino a bordo al finto La Russa, fino al GF Vip; F1, Antonelli: Successo non cambierà Kimi, resterò me stesso; Kimi Antonelli conquista tutti da Fiorello: Hamilton felicissimo per me, poi il sogno folle con Sinner in Formula 1. Gp Cina, Antonelli da impazzire! un italiano torna a vincere in Formula 1, una Ferrari sul podioA Shanghai gara eccezionale del giovane pilota bolognese, in testa dall'inizio alla fine: è nata una stella che può lottare per il mondiale ... tuttosport.com Kimi Antonelli, 10 cose da sapere sull'italiano enfant prodige della Formula 1Le curiosità sul 19enne bolognese che vincendo il Gran Premio della Cina ha riportato un pilota italiano a vincere un Gran Premio dopo vent'anni ... today.it Andrea Kimi Antonelli ha sfatato un Tabù che andava avanti da 35 anni. L’ultimo pilota italiano ad aver fatto più pole position consecutive in F1 è stato Riccardo Patrese (che salutiamo affettuosamente, in quanto follower della nostra community). Patrese, con l - facebook.com facebook Da Giancarlo Fisichella a Kimi Antonelli, sono dovuti passare 20 anni per festeggiare la vittoria di un pilota italiano #Formula1 #F1 #Antonelli #Fisichella x.com