Kimi Antonelli reagisce e si prende la pole di forza a Miami! Leclerc in seconda fila indietro le McLaren

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Miami, valida per il Mondiale 2026 di Formula 1. La sua performance ha sorpreso, mettendolo davanti a tutti nelle qualifiche. Charles Leclerc si è piazzato in seconda fila, mentre le McLaren si sono collocate più indietro nella griglia di partenza. La gara si avvicina con Antonelli in prima posizione e le altre vetture pronte a sfidarsi.