Kimi Antonelli reagisce e si prende la pole di forza a Miami! Leclerc in seconda fila indietro le McLaren
Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Miami, valida per il Mondiale 2026 di Formula 1. La sua performance ha sorpreso, mettendolo davanti a tutti nelle qualifiche. Charles Leclerc si è piazzato in seconda fila, mentre le McLaren si sono collocate più indietro nella griglia di partenza. La gara si avvicina con Antonelli in prima posizione e le altre vetture pronte a sfidarsi.
La reazione di chi ha la velocità nel sangue. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito ricavato attorno all’ Hard Rock Stadium — dove il suo amico Jannik Sinner aveva trionfato nel Masters 1000 di tennis — il pilota emiliano risponde presente, riscattando una Sprint Race opaca. Antonelli ferma il cronometro sull’1’27”798, precedendo di 0”166 l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e di 0”345 il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Un risultato dal peso specifico rilevante: il bolognese centra la terza pole consecutiva dopo aver ottenuto la prima, un’impresa che lo avvicina a quanto riuscirono, agli esordi, leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher.🔗 Leggi su Oasport.it
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