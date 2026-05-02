Kenya il blocco in Medio Oriente ferma rose e tè verso il Golfo

Recentemente, un blocco nelle rotte commerciali in Medio Oriente ha causato l'interruzione delle esportazioni di rose e tè dal Kenya verso il Golfo. Questa sospensione ha portato a perdite settimanali per i lavoratori coinvolti nel settore, sollevando preoccupazioni sulla loro capacità di sostenersi. Inoltre, le coltivazioni di rose situate sul Monte Kenya sono state danneggiate dal pascolo del bestiame, aggravando la situazione economica e agricola della regione.

? Cosa scoprirai Come faranno i lavoratori kenioti a sopravvivere alle perdite settimanali?. Perché le rose del Monte Kenya finiscono distrutte dal bestiame?. Quali rotte alternative stanno cercando di usare i commercianti di tè?. Come influisce il conflitto nel Mar Rosso sui prezzi dei prodotti?.? In Breve Perdite economiche stimate in 8 milioni di dollari settimanali dal 1 marzo.. Il Medio Oriente assorbe tra il 20% e il 25% delle esportazioni di tè.. Operatore Nick Munyi segnala deviazioni delle merci verso il porto di Colombo.. Navi mercantili evitano Bab el-Mandeb circumnavigando il Capo di Buona Speranza.. Le tensioni militari tra l’Iran e gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo hanno causato la perdita di oltre la metà dei volumi di esportazione del Kenya verso mercati strategici come Dubai, Riad, Teheran e Doha.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kenya, il blocco in Medio Oriente ferma rose e tè verso il Golfo Notizie correlate Hormuz sull’orlo del blocco: Israele colpisce Iran e Azerbaigian, mille navi ferme nel Golfo. Trump interviene sulla successione di Khamenei mentre il Medio Oriente scivola verso un nuovo fronteIl Medio Oriente torna a essere uno dei principali epicentri della tensione geopolitica globale. Medio Oriente, Wizz Air cancella i voli per Israele e il Golfo. Da Fiumicino più voli verso l’EgittoFiumicino, 3 marzo 2026 – Wizz Air sta adeguando le proprie operazioni in risposta alle recenti restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Con la guerra in Medio Oriente 45 milioni di persone rischiano la fame. È finita la guerra in Medio Oriente?È entrata in una fase diversa, di logoramento economico, in cui i bombardamenti sono sospesi e le trattative stentano, almeno per ora ... ilpost.it Migranti, pronto il blocco navale: allerta flussi dal Medio OrienteLa riunione serve ad accelerare sul pacchetto sicurezza messo in sordina dal referendum sulla giustizia e il caos mediorientale. Ma si intreccia a doppio filo alle tensioni internazionali in corso. ilgazzettino.it