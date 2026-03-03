Medio Oriente Wizz Air cancella i voli per Israele e il Golfo Da Fiumicino più voli verso l’Egitto

Wizz Air ha cancellato i voli per Israele e il Golfo e ha ridotto le rotte dalla base di Fiumicino verso l’Egitto. La compagnia aerea ha annunciato che le modifiche sono state necessarie a causa delle restrizioni dello spazio aereo nella regione, legate all’aggravarsi della situazione di sicurezza in Medio Oriente. La decisione riguarda sia le rotte internazionali sia le operazioni in Italia.

Fiumicino, 3 marzo 2026 – Wizz Air sta adeguando le proprie operazioni in risposta alle recenti restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito dell’aggravarsi della situazione di sicurezza in Medio Oriente. In via precauzionale, i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi, Amman e l’Arabia Saudita rimangono sospesi fino al 7 marzo incluso. E’ quanto si legge in una nota della compagnia aerea ungherese. Sebbene tali restrizioni limitino l’operatività immediata, Wizz Air si sta attivando per supportare i clienti i cui piani di viaggio hanno subito interruzioni. La compagnia aerea sta predisponendo opzioni di riprotezione per aiutare i... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

