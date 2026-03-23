Angelo Pisani torna a parlare al Corriere della Sera della sua ex Katia Follesa e della loro separazione. Oggi lei ha ritrovato l'amore con Vincenzo Ferrara Dopo 23 anni di relazioneAngelo Pisani e Katia Follesa si sono lasciati.Prima la separazione in casa, poi quella effettiva.Oggi la comica ha una relazione stabile con Vincenzo Ferrarae all’ultimo compleanno erano presenti sia il suo ex sia il suo attuale compagno. Lei e Pisani hanno trovato il giusto equilibrio anche grazie alla figlia Agata. Su di lui ha detto: “Insieme a mia figlia, resta il grande amore della mia vita. Solo che, dopo tanti anni, ci siamo guardati in faccia e abbiamo ammesso che il nostro amore era cambiato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Angelo Pisani e il rapporto con Katia Follesa: “Sono stati anni impegnativi”

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L’amore passa, ma l’affetto no: il bellissimo rapporto di Katia Follesa con l’ex marito Angelo PisaniKatia Follesa festeggia 50 anni e riceve una dedica tenerissima dall’ex compagno Angelo Pisani.

Il regalo giusto secondo Katia Follesa: risate assicurate #comedy

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