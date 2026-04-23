Il 23 aprile 2018, è nato il terzo figlio di Kate Middleton e William, il principino Louis. Ora, otto anni dopo, si celebra questa ricorrenza mentre si osserva un cambiamento nel comportamento del bambino, che sembra essere meno incline a combinare guai rispetto al passato. La famiglia reale ha condiviso questa data come un momento di festa e di ricordo della nascita del giovane membro della famiglia.

Kate Middleton e William festeggiano gli otto anni del loro terzo figlio, il Principino Louis, che è nato il 23 aprile 2018, poco prima che suo zio Harry sposasse Meghan Markle. Kate Middleton, Louis è sempre più grande. Anche il più piccolo dei figli di Kate Middleton e William cresce. Ormai ha otto anni e lo abbiamo visto molto cambiato qualche settimana fa durante la messa di Pasqua. Louis è sempre stato il più scatenato della famiglia. Suo fratello George e sua sorella Charlotte non hanno mai fatto tanti capricci quanti ne ha fatti lui. Ma crescendo, sembra davvero essersi dato una calmata. A Pasqua ha quasi deluso perché è stato impeccabile e non ha combinato una delle sue solite marachelle.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, suo figlio Louis compie 8 anni e non combina più troppi guai

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