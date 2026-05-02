Dopo la vittoria contro il Napoli, Lindsey Thomas ha commentato l’incontro ai canali ufficiali della squadra. Ha descritto la partita come molto impegnativa e ha ammesso che la squadra non è stata perfetta durante il match. La giocatrice ha anche sottolineato che, nonostante alcune imperfezioni, il risultato avvicina la squadra alla qualificazione in Champions League.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, Lindsey Thomas ha parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo l’importantissima vittoria in casa del Napoli. Le sue dichiarazioni. Dopo l’importante successo della Juventus Women in casa del Napoli, Lindsey Thomas ha parlato così della partita:? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! PAROLE – «È stata una partita molto difficile, sapevamo che il Napoli avrebbe dato tutto in una sfida del genere: per loro era un’occasione importante per fare risultato. Sapevamo che dovevamo essere pronte e fare una grande prestazione: non è stato tutto perfetto da parte nostra, ma quello che conta in questa fase del campionato sono i tre punti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions»

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