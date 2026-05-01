Juventus Under 17 Slavia Praga 0-2 i bianconeri mancano ancora l’appuntamento con la vittoria | il recap della partita

Nella seconda giornata della Puskas Suzuki Kupa, la Juventus Under 17 ha affrontato lo Slavia Praga e ha perso con il risultato di 0-2. La squadra italiana non è riuscita a segnare, mentre i cechi hanno trovato due reti decisive. La partita si è svolta senza cambi di risultato in favore dei giovani bianconeri, che non sono ancora riusciti a ottenere una vittoria nel torneo. Di seguito il riassunto dell’incontro e il calendario delle prossime sfide.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17 Slavia Praga 0-2, i cechi hanno la meglio nella sfida valida per la seconda giornata di Puskas Suzuki Kupa: il resoconto del match e il calendario in programma. Dopo l’esordio nella Puskas Suzuki Kupa, torneo internazionale organizzato in Ungheria, che ha visto la Juventus Under 17 pareggiare contro il Panathinaikos, non è andata meglio alla banda di mister Grauso nella seconda giornata della manifestazione sportiva. Ecco di seguito il resoconto del match fra la Juventus Under 17 e lo Slavia Praga, terminato 2-0 in favore dei biancorossi. In un primo tempo molto bloccato e ricco di duelli in mezzo al campo, è la squadra piemontese ad avere la prima occasione da gol: Baba Hay fa tutto bene sulla sinistra ma poi non inquadra lo specchio della porta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 17 Slavia Praga 0-2, i bianconeri mancano ancora l’appuntamento con la vittoria: il recap della partita Notizie correlate Sampdoria Juventus Under 17 5-2, bianconeri con la testa altrove: salta l’imbattibilità stagionale. Il recapdi Fabio ZaccariaSampdoria Juventus Under 17 5-2, prima sconfitta stagionale per i classe 2009 di Grauso: non bastano le reti di Przytarski e... Juventus Under 17, inizia con un pareggio l’avventura nella prestigiosa Puskas Suzuki Kupa: a segno Rocchetti. Il recap della prima giornatadi Fabio ZaccariaJuventus Under 17, un gol di Rocchetti regala un punto ai bianconeri nella prima giornata della Puskas Suzuki Kupa contro i greci... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra Juventus; Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Champions League 2025/26: calendario e risultati. Pagelle Juventus Pisa Under 17: i cambi decisivi. Baba Hay e Santa Maria i migliori, Carfora nota lieta- VOTIPagelle Juventus Pisa Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La Juventus ha il nuovo Leao in casa: il classe 2009 che ha brillato al Mondiale Under 17Tra i talenti azzurri che sono arrivati terzi al Mondiale Under 17 c’è anche una baby-stellina della Juventus: ecco chi è il prossimo crack del Settore Giovanile bianconero La Juventus da diversi anni ... calciomercato.it Coppa Italia Primavera | Atalanta-Juventus, la partita La Juventus Under 20 esce dal campo a testa altissima al termine della finale di Coppa Italia Primavera contro l'Atalanta. All'Arena Civica "Gianni Brera" i bianconeri passano in vantaggio dopo meno di me - facebook.com facebook