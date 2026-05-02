Juventus | preparazione per la prossima sfida
La Juventus prosegue gli allenamenti alla Continassa in vista della partita di campionato contro l’Hellas Verona. La squadra si prepara senza sosta, seguendo un programma di allenamenti intensi. La sfida si avvicina e il team si concentra per affrontare al meglio l’impegno, senza concedersi pause o distrazioni. La preparazione prosegue con l’obiettivo di arrivare in forma per la prossima gara.
La Juventus continua a lavorare alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in una settimana che non lascia spazio a pause e impone concentrazione totale. Le immagini diffuse dal club raccontano una squadra intensa, concentrata e immersa in sedute di allenamento mirate, con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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