Juventus | Cambiaso ai saluti dentro Maxi Araújo
La Juventus sta per salutare il difensore Cambiaso, mentre si avvicina l’ingaggio di Maxi Araújo, esterno uruguaiano attualmente in forza allo Sporting Club. Araújo, noto per le sue prestazioni di livello internazionale, sta attirando l’attenzione del club torinese nel calciomercato in corso. La trattativa sembra avanzare, mentre la squadra si prepara a rafforzarsi con un nuovo profilo di spicco.
Maxi Araújo: un colpo di livello internazionale. Il calciomercato della Juventus inizia a scaldarsi intorno al profilo di Maxi Araújo, l’esterno uruguaiano che sta brillando con la maglia dello Sporting Club. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista Mirko Di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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