Juventus | novità dal mercato internazionale

Da ilprimatonazionale.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del mercato internazionale, la Juventus segue con attenzione le trattative che coinvolgono club in Italia, Spagna e Francia. Le operazioni riguardano principalmente ruoli di difesa e attacco e rappresentano un tema di discussione tra gli addetti ai lavori. La squadra si prepara a valutare eventuali opportunità in vista delle prossime settimane di calciomercato.

Il mercato internazionale si intreccia tra difesa e attacco e coinvolge direttamente anche la Juventus, che osserva con attenzione gli sviluppi tra Italia, Spagna e Francia. Uno dei nomi più caldi è quello di Alessandro Bastoni, sempre più al centro delle strategie del Barcellona per la prossima stagione. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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