L’olio EVO di Puglia | dal prodotto al mercato internazionale

L’olio extravergine d’oliva di Puglia conquista i mercati esteri: l’export ha registrato un aumento del 15% negli ultimi sei mesi, grazie anche alla crescente domanda di prodotti italiani autentici e sostenibili.

L'export rappresenta una leva strategica sempre più centrale per la crescita dell'olio extravergine d'oliva pugliese, chiamato a confrontarsi con mercati internazionali in espansione e con consumatori sempre più attenti alla qualità, alla sostenibilità e alla salute. In questo scenario, l'apertura verso nuovi Paesi e il consolidamento della presenza sui mercati esteri diventanoelementi chiave per valorizzare una delle principali eccellenze dell'agroalimentare regionale. Tra i mercati che offrono maggiori prospettive di sviluppo spicca il Brasile, al centro del dibattito nel corso del panel "", promosso dalla Regione Puglia nel corso di Evolio Expo 2026.