Juventus | novità dal mercato

La Juventus sta lavorando intensamente sul mercato estivo 2026 e si concentra sulla ricerca di un nuovo portiere titolare. Il nome più caldo al momento è Guglielmo Vicario, che viene seguito con attenzione dalla dirigenza. La società ha già avviato i contatti necessari per valutare la possibilità di ingaggiare il giocatore. La trattativa è in fase iniziale e ancora da definire.

La Juventus accelera sul mercato estivo 2026 per il ruolo di portiere titolare, e il nome caldo del momento è Guglielmo Vicario. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport e confermate da altre fonti attendibili (aggiornamento al 6 marzo 2026), i bianconeri hanno avviato i primi contatti diretti con l'entourage