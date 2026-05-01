Mendes rifà la Juve | non solo Bernardo Silva ne porta un altro dalla Premier

Un dirigente di mercato sta portando avanti diverse trattative con club della Premier League, coinvolgendo più di un giocatore. Le operazioni sembrano essere collegate tra loro e indicano un interesse a rafforzare più ruoli contemporaneamente. Le voci si susseguono e le indiscrezioni suggeriscono che le mosse siano parte di una strategia più complessa, andando oltre il semplice acquisto di un singolo calciatore.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Venezia, Stroppa dopo la promozione in Serie A: «Grandissima cavalcata, meritavamo questo risultato. Il mio futuro lo deciderà Antonelli» Udinese, e se Runjaic salutasse a fine stagione? C’è un nome che sta scalando le gerarchie per sostituirlo. Tutti i dettagli Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Tottenham, De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente: «Basta piangere, i perdenti lo fanno. Non siamo ancora retrocessi, dobbiamo morire in campo» Flamengo, parla il direttore sportivo Boto: «Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mendes rifà la Juve: non solo Bernardo Silva, ne porta un altro dalla Premier Notizie correlate Bernardo Silva porta un altro talento alla Juve: Mendes al lavoro per il doppio colpodi Alessio LentoCalciomercato Juve: non è una trattativa che nasce oggi e nemmeno una di quelle che si accendono all’improvviso. Bernardo Silva-Juve, nuovi contatti: la scelta con Jorge MendesJuve sempre vigile su Bernardo Silva che si appresta a dire addio al Manchester City: ecco cosa sta succedendo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Dalla Spagna: offerta dalla Juve, ma Bernardo Silva aspetta il Barcellona. Mendes in pressingIl lungo e vincente ciclo di Bernardo Silva al Manchester City è ufficialmente giunto ai titoli di coda, aprendo uno dei tormentoni più. tuttomercatoweb.com Bernardo Silva porta un altro talento alla Juve: Mendes al lavoro per il doppio colpoCalciomercato Juve: non è una trattativa che nasce oggi e nemmeno una di quelle che si accendono all’improvviso. Qui si parla di contatti che vanno avanti da ... juventusnews24.com