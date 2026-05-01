Mendes rifà la Juve | non solo Bernardo Silva ne porta un altro dalla Premier

Da calcionews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente di mercato sta portando avanti diverse trattative con club della Premier League, coinvolgendo più di un giocatore. Le operazioni sembrano essere collegate tra loro e indicano un interesse a rafforzare più ruoli contemporaneamente. Le voci si susseguono e le indiscrezioni suggeriscono che le mosse siano parte di una strategia più complessa, andando oltre il semplice acquisto di un singolo calciatore.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Venezia, Stroppa dopo la promozione in Serie A: «Grandissima cavalcata, meritavamo questo risultato. Il mio futuro lo deciderà Antonelli» Udinese, e se Runjaic salutasse a fine stagione? C’è un nome che sta scalando le gerarchie per sostituirlo. Tutti i dettagli Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Tottenham, De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente: «Basta piangere, i perdenti lo fanno. Non siamo ancora retrocessi, dobbiamo morire in campo» Flamengo, parla il direttore sportivo Boto: «Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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