Juventus Next Gen Brambilla in vista della Vis Pesaro | I play-off vanno affrontati partita per partita La squadra sta bene

Il tecnico della Juventus Next Gen ha commentato alla vigilia della partita contro la Vis Pesaro, sottolineando l'importanza di affrontare i play-off uno alla volta. Ha detto che la squadra sta bene e che bisogna concentrarsi sull'impegno imminente senza tralasciare i dettagli. La sfida si avvicina e le dichiarazioni si sono concentrate sulle insidie del match e sulla voglia di ottenere un risultato positivo.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, Brambilla ha parlato alla vigilia della sfida contro la Vis Pesaro presentando tutte le insidie di questa sfida. Le dichiarazioni. Vigilia play-off in casa Juventus Next Gen. Massimo Brambilla ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali bianconeri per presentare la delicata sfida contro la Vis Pesaro. STAGIONE REGOLARE – «Siamo riusciti ad avere un rendimento più regolare nei risultati sin dall’inizio del campionato rispetto agli ultimi anni in cui avevamo avuto più difficoltà in avvio. Detto questo, siamo stati bravi tutti insieme a creare un gruppo e un clima che ci hanno permesso di diventare subito squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Notizie correlate Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. Sul campo in sintetico dico questo»di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, le parole di Brambilla prima sfida contro il Pontedera. Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: la diretta della partitaPunti pesanti in palio al Benelli, dove i Grifoni dovranno rispondere alla Torres. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie C | Juventus Next Gen-Bra | La partita; Serie C | Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio | Il commento di Brambilla; Debutta in prima squadra contro la Juventus, colpisce un palo e propizia il pari finale: l'attaccante è sensazionale!; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Bra. Juventus NG all'esame Vis Pesaro. Brambilla: In gare da dentro o fuori, tutti rendono al topNeppure il tempo di godersi il nuovo raggiungimento dei playoff, che la Juventus Next Gen sarà di nuovo in campo, domani, per la sfida contro la. tuttomercatoweb.com NEXT GEN| Juventus Next Gen-Vis Pesaro, obiettivo Serie B!Inizia oggi il percorso della Juventus Next Gen, che affronterà per la prima volta i tostissimi play-off per la promozione in Serie B. juvenews.eu La Juventus Next Gen è pronta per un appuntamento importante: domani alle 20.45 scenderà in campo contro la Vis Pesaro per il 1° turno dei Playoff di Serie C, con due risultati su tre a disposizione - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming x.com