Juventus Next Gen Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera | Partita ricca di insidie Sul campo in sintetico dico questo

Alla vigilia della partita contro il Pontedera, Brambilla ha dichiarato che si tratta di una sfida difficile e piena di insidie. Il tecnico della Juventus Next Gen ha anche commentato le caratteristiche del campo in sintetico, sottolineando alcune considerazioni sul suo utilizzo. La gara è in programma oggi e l’attenzione si concentra sulle strategie che i giocatori adotteranno sul terreno di gioco.

Juventus Next Gen, le parole di Brambilla prima sfida contro il Pontedera. Cosa ha detto il tecnico dei bianconeri in vista della partita. Domani, mercoledì 4 marzo 2026, la Juventus Next Gen affronterà in trasferta il Pontedera in occasione della trentesima giornata di campionato: appuntamento fissato alle ore 18:00. L’ allenatore bianconero ha presentato così – nella consueta intervista della vigilia – la sfida contro la squadra toscana. STACCO DIECI GIORNI – «Abbiamo avuto la possibilità di staccare qualche giorno dopo la sfida di Campobasso. Al nostro rientro, abbiamo analizzato con cura l’andamento di quella gara e abbiamo avuto modo di allenarci e prepararci al meglio per questi due impegni ravvicinati contro Pontedera e Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

