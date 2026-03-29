Calcio serie C Vis Pesaro - Perugia | la diretta della partita

Oggi si gioca la partita tra Vis Pesaro e Perugia nel campionato di Serie C. La squadra ospite dovrà affrontare una formazione che ha appena superato un momento di emergenza, in una sfida che si preannuncia importante per la classifica. La gara si svolge al Benelli, con entrambe le squadre pronte a confrontarsi per ottenere punti utili nel prosieguo del torneo.

Punti pesanti in palio al Benelli, dove i Grifoni dovranno rispondere alla Torres. Si gioca questo pomeriggio alle 17:30 ore 16:48 - arriva il resto della squadra. Sul prato del Benelli anche Riccardo Gaucci e Walter Novellino ore 16:30 - buone notizie arrivano dagli altri campi: Pontedera e Bra hanno pareggiato 0-0. Fondamentale dunque non uscire dal Benelli senza punti La Torres chiama, il Perugia cosa farà? Ovviamente dovrà rispondere. Non c'è un attimo di sosta e oggi al Benelli, contro una Vis Pesaro la cui emergenza è solo rientrata, sono in palio punti pesanti. In primis però bisogna pensare soltanto a se stessi e Giovanni Tedesco, che al pari del suo vice Gatti non potrà essere in panchina, sembra intenzionato a giocarsela con il 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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