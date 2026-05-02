Juventus Next Gen alla scoperta della Vis Pesaro | tutto sulla prima avversaria dei bianconeri ai play-off

La Juventus Next Gen si prepara ad affrontare la Vis Pesaro nel primo turno dei play-off. La squadra guidata da Stellone si presenta come avversaria da non sottovalutare, con una storia e un rendimento che richiedono attenzione. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe le formazioni, che cercano di avanzare nella competizione. La sfida si svolgerà in un contesto di alta tensione e interesse.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, alla scoperta della Vis Pesaro. La squadra di Stellone non è assolutamente da sottovalutare per i bianconeri. Il panorama dei play-off di Serie C si accende con una sfida che promette scintille e contenuti tecnici di alto livello. Il primo ostacolo per la Juventus Next Gen si chiama Vis Pesaro, un accoppiamento che mette di fronte la freschezza dei giovani talenti bianconeri e la solidità di una compagine marchigiana che ha saputo lottare con le unghie e con i denti per conquistarsi questa post-season. Per la Juventus Next Gen, il confronto rappresenterà un banco di prova fondamentale per misurare la crescita dei propri prospetti in una partita da dentro o fuori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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