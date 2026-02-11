Douglas Luiz Juventus il riscatto da parte dell’Aston Villa è complicato Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista brasiliano

La Juventus segue con attenzione la situazione di Douglas Luiz. L’Aston Villa fatica a riscattarlo, rendendo il suo futuro ancora tutto da definire. Il centrocampista brasiliano, che ha già fatto parlare di sé in Premier League, potrebbe restare in Inghilterra o tornare in Italia, ma le trattative sono ancora in alto mare. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti importanti.

Douglas Luiz Juventus, il riscatto dell’Aston Villa è complicato. Vediamo insieme i dettagli sul futuro del giocatore brasiliano. La Juve inizia a pianificare le manovre finanziarie per la prossima stagione, monitorando con attenzione i calciatori attualmente lontani da Torino. Secondo l’analisi di Tuttosport, il club bianconero nutre diversi dubbi sul fronte dei riscatti, con una situazione particolarmente incerta legata a Douglas Luiz. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il brasiliano è stato girato in prestito all’ Aston Villa di Unai Emery, che lo ha rilanciato tra i titolari nelle ultime due sfide di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

