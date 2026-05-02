Juventus inserimento dalla Premier per Stiller

Da ilprimatonazionale.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus intensifica le sue verifiche sul mercato tedesco, con un interesse particolare per un centrocampista dello Stoccarda. Nonostante le richieste del club tedesco di mantenere il giocatore, i bianconeri proseguono le trattative. La squadra italiana monitora attentamente le situazioni di diversi calciatori della Bundesliga, anche se l’attenzione sembra concentrata sul centrocampista dello Stoccarda, che al momento si trova in una fase di valutazione.

Juve-Stiller: radar accesi sulla Bundesliga, ma lo Stoccarda alza il muro. La Juventus guarda con sempre maggiore insistenza al mercato tedesco per rifondare il proprio centrocampo. Il nome nuovo finito sotto la lente d’ingrandimento di Damien Comolli è quello di Angelo Stiller, metronomo classe 2001 dello L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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