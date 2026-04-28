Calciomercato Juve LIVE | offerta per Lewandowski concorrenza dalla Premier per Stiller

Nel corso delle ultime ore, si sono intensificate le voci riguardanti il mercato della squadra, con una proposta avanzata per un attaccante di alto livello e una concorrenza proveniente dalla Premier League per un centrocampista. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale le trattative, fornendo aggiornamenti su incontri, indiscrezioni e potenziali accordi ancora in fase di definizione.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: offerta per Lewandowski, concorrenza dalla Premier per Stiller Notizie correlate Stiller Juve, i bianconeri vogliono muoversi prima del Mondiale: sullo sfondo c’è la concorrenza dalla Premier. Le ultimedi Angelo CiarlettaStiller Juve, la Vecchia Signora vuole muoversi prima del Mondiale: sullo sfondo c’è la concorrenza dalla Premier League. Calciomercato Juve LIVE: rispunta l’idea Kim per la difesa, suggestione Stiller a centrocampodi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spalletti lo vuole, lui si offre alla Juve: blitz alla Continassa! E chi si rivede...; Calciomercato Juve – Accordo fatto per Alisson, si accende il sogno Bernardo Silva; Tuttosport - Juventus, l'offerta per convincere Lewandowski: volontà chiara, Milan sullo sfondo; Calciomercato Juventus, Alisson: l'offerta, la clausola e le prossime mosse bianconere. Calciomercato Juventus News | Offerta per Lewandowski, ma Spalletti ha un’altra idea (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Juventus News: non è detto che Luciano Spalletti autorizzi l'operazione Lewandowski, ecco le possibili idee dell'allenatore. ilsussidiario.net Juve all’angolo, super offerta in arrivo per Bremer: i dettagliSvolta pazzesca in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer: le ultime sul centrale brasiliano ... calciomercato.it La Juventus si avvicina al primo colpo di calciomercato Come riportato da ESPN, i bianconeri sarebbero vicini all’acquisto di Joel Ordonez, centrale classe 2004 del Bruges Si tratterebbe di un’operazione tutt’altro che indifferente, da circa 40 facebook Calciomercato #Juve live Le news x.com