Juventus | il futuro di David

Il futuro di Jonathan David, attaccante attualmente sotto osservazione, sta attirando l’attenzione nel mercato della Juventus. La società sta valutando diverse opzioni per il ruolo di punta, e il nome del giocatore canadese è tra i più discussi. La possibile mossa potrebbe influenzare le strategie per la rosa e le trattative in corso, mentre si attendono sviluppi ufficiali riguardo a un eventuale trasferimento.

Il futuro di Jonathan David è diventato uno dei nodi più delicati del mercato della Juventus, e attorno al suo nome potrebbe svilupparsi un vero effetto a catena nell’attacco bianconero. Arrivato nell’estate 2025 come opportunità a parametro zero dopo l’esperienza al Lille, il canadese era stato scelto per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il futuro di David Juventus-Galatasaray: l'errore di David Notizie correlate Leggi anche: Juventus, futuro incerto per David: decisivo il finale di stagione Leggi anche: Futuro di David alla Juventus incerto, Spalletti cerca di riproporre il talento canadese. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Juve, senti Slot sul futuro di Alisson: È vicino a...; Juve: le ultime sul futuro di Vlahovic e Conceicao; Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic. Juve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva? Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. L’arrivo di Bernardo Silva cambierebbe un po’ gli equ ... gazzetta.it Juventus Primavera e Next Gen, il progetto convince: crescita, identità e futuroJuventus Primavera e Next Gen, il progetto convince: crescita, identità e futuro Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. Una frase storica ... tuttojuve.com Max #Allegri sulla differenza tra PSG-Bayern e Milan-Juventus: “Ma è semplice. In Lega Pro la palla sta in campo 20 secondi, in B 40 secondi, in Serie A un minuto e mezzo. In PSG-Bayern forse anche 3 minuti: più la palla sta in campo e più c'è gioco…” x.com Juventus News 24. . - facebook.com facebook