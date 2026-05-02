Juventus | il futuro di David

Da ilprimatonazionale.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Jonathan David, attaccante attualmente sotto osservazione, sta attirando l’attenzione nel mercato della Juventus. La società sta valutando diverse opzioni per il ruolo di punta, e il nome del giocatore canadese è tra i più discussi. La possibile mossa potrebbe influenzare le strategie per la rosa e le trattative in corso, mentre si attendono sviluppi ufficiali riguardo a un eventuale trasferimento.

Il futuro di Jonathan David è diventato uno dei nodi più delicati del mercato della Juventus, e attorno al suo nome potrebbe svilupparsi un vero effetto a catena nell’attacco bianconero. Arrivato nell’estate 2025 come opportunità a parametro zero dopo l’esperienza al Lille, il canadese era stato scelto per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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