Juventus idea scambio Greenwood – Zhegrova con il Marsiglia

La Juventus sta valutando un possibile scambio con il Marsiglia tra Mason Greenwood e un giocatore chiamato Zhegrova. Secondo fonti di mercato, il direttore sportivo della Juventus ha messo in atto una strategia per cercare di convincere il club francese a cedere Greenwood, puntando su un accordo che coinvolga anche Zhegrova. La trattativa riguarda la finestra di mercato della stagione 20262027.

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