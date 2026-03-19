La Juventus e il Marsiglia sono al centro di un movimentato scambio di giocatori, con diversi nomi coinvolti. Greenwood, Zhegrova e David sono i protagonisti delle trattative, mentre si discute anche di un possibile scambio tra Zhegrova e Conceicao. La dinamica delle trattative tra le due squadre si sta sviluppando in modo intenso e molto attivo.

Dall’interesse di David al possibile scambio Zhegrova – Conceicao: tra Juventus e Marsiglia la pista di mercato è molto calda. Jonathan David nel mirino del Marsiglia Il futuro di Jonathan David alla Juventus sembra sempre più lontano dalla Continassa, come riportato da Tuttosport. Sulle tracce del canadese sembra che ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’asse col Marsiglia è On Fire: Greenwood, Zhegrova e David

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