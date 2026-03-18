Juventus possibile scambio Greenwood – Zhegrova con il Marsiglia

La Juventus sta valutando un possibile scambio con il Marsiglia che coinvolgerebbe l’attaccante inglese Mason Greenwood e il giocatore Zhegrova. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società bianconera tiene sotto osservazione questa operazione, senza ancora aver confermato ufficialmente alcuna trattativa in corso. La situazione rimane ancora da definire e non ci sono dettagli sui tempi o sui numeri dell’eventuale accordo.

Secondo Gazzetta dello Sport, la Juventus sta seguendo l’attaccante inglese Mason Greenwood del Marsiglia. Possibile uno scambio. L’interesse per Greenwood e il possibile scambio con Zhegrova La Juventus sta progettando il futuro dell’attacco puntando su continuità e innesti di qualità. Il principale obiettivo è Greenwood, valutato circa 50M€, ma l’operazione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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