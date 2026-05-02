Juventus idea Aké per la difesa

La Juventus sta valutando l'acquisto di Aké, difensore del City, come possibile rinforzo per la linea arretrata. Il calciomercato del club si sta concentrando su questa opzione, che potrebbe aggiungere un elemento versatile al reparto difensivo. La proposta di Aké rappresenta una delle opportunità più recenti per il team torinese, che segue da vicino questa pista.

Occasione Aké: un jolly del City proposto alla Juventus. Il calciomercato della Juventus si arricchisce di un nuovo, prestigioso nome per la difesa. Nathan Aké, pilastro del Manchester City di Pep Guardiola e della nazionale olandese, sarebbe stato proposto al club bianconero da un intermediario. Secondo Nicolò Schira, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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