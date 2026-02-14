Lucumì nel mirino della Juventus nuova idea per la difesa di Spalletti | CM

La Juventus segue con attenzione Jhon Lucumì, difensore del Bologna, perché potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. Il giocatore, che ha mostrato ottime prestazioni quest’anno, sta attirando l’interesse dei bianconeri, pronti a inserirlo nel loro reparto difensivo. La trattativa potrebbe accelerare nelle prossime settimane, soprattutto se il Bologna decidesse di cedere alcuni dei suoi giocatori più ambiti.

La Juventus piomba su Jhon Lucumì, difensore del Bologna che appare pronto a salutare la formazione rossoblu alla fine del campionato in corso. La Juventus pensa a Lucumì (Ansa Foto) – calciomercato.it Con il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e la volontà di non prolungare con gli emiliani, il difensore colombiano si sta guardando intorno per cercare una nuova sistemazione. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus starebbe seguendo con interesse l'evolversi della situazione del calciatore, pronta a fare un tentativo in estate nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.