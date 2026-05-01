Juventus-Hellas Verona trentacinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Juventus e Hellas Verona. La squadra di casa punta a conquistare i tre punti per mantenere il quarto posto e qualificarsi alla Champions League, mentre gli ospiti, ormai vicini alla retrocessione, cercano di ottenere un risultato positivo per sperare in una salvezza possibile. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su una piattaforma televisiva dedicata.

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