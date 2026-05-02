Durante un’intervista, l’ex attaccante ha commentato la possibilità che l’attuale attaccante del club polacco possa dominare in Italia anche a 37 anni, affermando che avrebbe successo anche con un atteggiamento spavaldo. La discussione sul trasferimento di Lewandowski in Italia rimane al centro del dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il nome dell’attaccante polacco continua a essere un tema ricorrente tra le società di Serie A.

Lewandowski in Italia, Di Natale non ha dubbi: “Segnerebbe con la sigaretta in bocca”. Il nome di Robert Lewandowski continua a incendiare l’asse Torino-Milano. Mentre Damien Comolli lavora ai fianchi di Pini Zahavi per portare il polacco alla Juventus di Spalletti e il Milan valuta il colpo per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Natale “Lewandowski? In Italia dominerebbe anche a 37 anni”

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