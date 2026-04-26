Juventus entourage di Lewandowski in Italia | la situazione

In occasione del prossimo match tra Milan e Juventus allo stadio di San Siro, si sono notate presenze di alcuni membri dell’entourage di Lewandowski in Italia. La Juventus sta pianificando un’azione di mercato nei confronti dell’attaccante, mentre l’evento sportivo si svolge in un contesto che coinvolge anche questioni legate alle trattative tra club e calciatori. La presenza di figure legate all’attaccante polacco ha attirato l’attenzione degli osservatori.

Intrigo Lewandowski: la Juve prepara l’affondo a San Siro. Il palcoscenico di San Siro, in occasione del big match tra Milan e Juventus, non sarà soltanto il teatro di una sfida cruciale per la classifica, ma diventerà il centro nevralgico del mercato internazionale. Secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, entourage di Lewandowski in Italia: la situazione Notizie correlate Mercato Juventus: abboccamenti con l’entourage di Lewandowski, ma per portarlo in Italia serve questodi Angelo CiarlettaMercato Juventus: abboccamenti tra l’entourage di Lewandowski e la società bianconera, ma per portarlo a Torino c’è bisogno di... Calciomercato, Schira: “Milan e Juventus alla finestra per Lewandowski”. La situazioneAl termine di questa stagione, però, Lewandowski - in scadenza di contratto con il club catalano - potrebbe cambiare aria. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lewandowski, l’agente in Italia: Milan e Juventus sognano; Lewandowski e Bernardo Silva, ecco i summit Juve: il programma per i colpi Scudetto; Calciomercato Milan: Vlahovic, ecco perché è saltato nel 2025; Calciomercato, Inter a un passo dallo scudetto e le big già al lavoro sulla prossima stagione. Le mosse che possono movimentare l’estate. L'entourage di Lewandowski a San Siro per Milan-Juve: incontrerà i bianconeriIl futuro di Robert Lewandowski è ancora tutto da decifrare. Nè il giocatore polacco, che compirà 38 anni ad agosto, nè il Barcellona, ormai solo col ... milannews.it Il Milan e la Juventus chiedono informazioni su Robert LewandowskiIl futuro di Robert Lewandowski è di nuovo al centro del calciomercato e, questa volta, si parla concretamente di un suo arrivo in terra Italiana. Mentre l’attaccante si avvicina alla fase finale del ... lostrillone.tv #Juventus - La curva e circa 200 tifosi ad accogliere la squadra bianconera all’arrivo a Milano in vista del big match di stasera col #Milan #MilanJuve @giokermusso - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C x.com