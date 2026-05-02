Negli ultimi incontri, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime sette partite. La solidità difensiva della squadra ha attirato l’attenzione degli esperti, spostando l’attenzione anche su altri aspetti oltre alla difesa. Un approfondimento analizza i fattori che potrebbero aver contribuito a questo miglioramento, senza fare ipotesi o deduzioni, concentrandosi sui fatti già noti.

Douglas Luiz Juventus: doppia bocciatura e rientro alla base praticamente obbligato. Lo scenario in vista dell’estate Nico Gonzalez Atletico Madrid, i Colchoneros cercano l’accordo a cifre più basse di quelle pattuite con la Juve: le novità Adzic Juve, quale futuro per il montenegrino? Si fa largo questa opzione in vista dell’estate: tutti gli aggiornamenti David può lasciare la Juventus in estate? Due club hanno già chiesto informazioni sul canadese. Il punto sul suo futuro Daffara show con l’Avellino: il portiere di proprietà della Juventus para due rigori contro l’Empoli. Cosa è successo Adzic, Gil Puche non ha dubbi: «A me piace molto il suo modo di giocare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, 6 clean sheet nelle ultime 7 partite. Non solo la difesa, cosa c’è dietro la solidità ritrovata per i bianconeri

Notizie correlate

Il Mattino: “Napoli, difesa ritrovata: clean sheet e segnali di crescita per Conte”Il Mattino: “Napoli, difesa ritrovata: clean sheet e segnali di crescita per Conte”"> Il Napoli riscopre la solidità e riparte dalla difesa.

Leggi anche: Juve, un muro per la Champions: 5 clean sheet nelle ultime 6. E ha fatto più punti di tutte...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Serie A, la classifica dei clean sheet dopo 34 giornate; Serie A – Classifica clean sheet: Inter e Como al vertice; CIFRE E CURIOSITA' | Juventus, difesa d'acciaio: un solo gol preso nelle ultime sette partite; La Juve è tornata un bunker: con Bremer in campo la difesa cambia volto.

È dal 24 novembre 1968 che la Juventus non fa un clean sheet contro…La Juventus ha sempre marcato gol quando ha ospitato il Pisa in campionato. Un totale di 20 centri in 7 scontri diretti, per una media di quasi 3 reti/match. Di riflesso per 6 volte su 7 la difesa ... m.tuttomercatoweb.com

La Juventus si riscopre solida: i bianconeri non prendono goal da tre partite, 5 clean sheet nelle ultime 6I bianconeri non hanno incassato goal per la terza partita consecutiva: l'ultima rete subita risale ad un mese fa. msn.com

Juventus News 24. . - facebook.com facebook

#Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming x.com