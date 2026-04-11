DIRETTA Juve Stabia-Cesena 0-0 il Cavalluccio tenta l' assalto al settimo posto | in campo Frabotta e Bastoni

Nella partita tra Juve Stabia e Cesena, terminata 0-0, le due squadre si sono affrontate senza segnare. Il Cesena, con l'allenatore Ashley Cole in panchina, ha cercato di conquistare il settimo posto per ottenere un miglior piazzamento nei playoff. Durante il primo tempo, Cerri ha tentato di impattare di testa un cross di Ciofi, senza successo. In campo sono stati schierati anche Frabotta e Bastoni da parte della Juve Stabia.

quarto minuto: Cerri non riesce ad impattare di testa il cross teso di Ciofi dalla destraIl Cesena di Ashley Cole tenta l'operazione sorpasso alla Juve Stabia che significherebbe settimo posto e playoff più sicuri. Si gioca al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, i campani sono ormai una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Lunedì di Pasquetta in campo per il Cavalluccio, al Manuzzi Cesena e Sudtirol si dividono la posta in palioFinisce 1-1 ed è il primo pareggio della gestione di Ashley Cole, succede tutto nei primi minuti di gara: Shpendi risponde a Tait Lunedì di Pasquetta...