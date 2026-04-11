DIRETTA Juve Stabia-Cesena il Cavalluccio tenta l' assalto al settimo posto | in campo Frabotta e Bastoni

Alle ore 15 si gioca la sfida tra Juve Stabia e Cesena, con i bianconeri che cercano di consolidare la posizione in classifica. In campo ci sono Frabotta e Bastoni, mentre il Cesena, guidato dall’allenatore, punta a superare la squadra avversaria e salire al settimo posto. La partita viene trasmessa in diretta e rappresenta un passaggio importante per entrambe le formazioni in vista dei playoff.

Il Cesena di Ashley Cole tenta l'operazione sorpasso alla Juve Stabia che significherebbe settimo posto e playoff più sicuri. Si gioca al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, i campani sono ormai una matricola consolidata in cadetteria, stabilmente in zona playoff. Il Cavalluccio in terra.🔗 Leggi su Cesenatoday.it DIRETTA Juve Stabia-Cesena 0-0, il Cavalluccio tenta l'assalto al settimo posto: in campo Frabotta e Bastoniquarto minuto: Cerri non riesce ad impattare di testa il cross teso di Ciofi dalla destraIl Cesena di Ashley Cole tenta l'operazione sorpasso alla... Lunedì di Pasquetta in campo per il Cavalluccio, al Manuzzi Cesena e Sudtirol si dividono la posta in palioFinisce 1-1 ed è il primo pareggio della gestione di Ashley Cole, succede tutto nei primi minuti di gara: Shpendi risponde a Tait Lunedì di Pasquetta...